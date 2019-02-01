Migros Mağazaları Aynı Zamanda Para Transfer Noktası Oluyor

Türkiye'nin 81 ilindeki Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında başlatılan, "mağazadan mağazaya para transferi" hizmeti sayesinde, banka hesabı olmayan tüketiciler de market alışverişleri sırasında birbirlerine para gönderip alabilecek.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Gönder-Al Ödeme Hizmetleri AŞ iş birliğiyle bir ilke daha imza attı.

Para Transferi hizmeti kapsamında para gönderme ve para alım işlemleri artık tüm Migros mağazalarının kasalarından, banka hesabına ihtiyaç duymaksızın, mağazaların açık olduğu saatler içerisinde, anında ve uygun fiyatlarla gerçekleştirilebiliyor.

Hizmet kapsamında 2 bin TL'ye kadar olan işlemler, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarının kasalarından yapılabilirken, 2 bin-7 bin TL arasındaki para transferi işlemleri ise 81 ildeki seçili 450 Migros mağazasının danışma bankosundan gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, bu seçili 450 mağazadan 2 bin TL'ye kadar olan işlemler için IBAN'a da gönderim yapılabiliyor. Migros'ta para transfer işlemleri yalnızca nakit olarak yapılabiliyor, işlem hizmet ücreti ödemelerinde ise kredi kartı, Money ve nakit gibi seçenekler de mümkün oluyor.

- Migros mağazalarının açık olduğu her saat para gönderip almak mümkün

Migros'un hayata geçirdiği bu hizmet kapsamında yapılacak işlemlerde herhangi bir banka hesabına ihtiyaç duyulmazken, para gönderen-alan kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, kimliklerini ve cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yeterli oluyor.

Türkiye'de yaşayan ve Yabancı Kimlik Numarası olan müşteriler de geçerli kimlik belgeleri ile işlem yapabiliyor.

Dakikalar içinde yapılabilen işlem sonrasında müşterinin telefonuna gelen referans kodu ile alıcı anında parasını çekebiliyor. İşlemler, Migros mağazalarının açık olduğu saatler dahilinde, PO MigrosJet mağazalarından ise 7 gün 24 saat yapılabiliyor.

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter şubelerinin herhangi birinden gönderilen para, yine Türkiye'nin tüm illerinde bulunan Migros mağazalarının herhangi birinden anında alınabiliyor.

- "Müşterilerimiz para transferlerini Migros güvencesi ile yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, bu uygulamayla Migros'un bir marketten çok daha farklı bir hizmet boyutuna ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yeni hizmetlerle mağazalarımız sadece alışveriş yapılan noktalar olmanın çok ötesine geçti. Kuruluşumuzdan bu yana teknoloji tabanlı pek çok yeniliği sektörümüze kazandırdık. Finansal teknolojilere yaptığımız yatırımın bir yansıması olan para transferi hizmeti de Migros'un perakendede sınırsız hizmet anlayışının en açık örneklerinden biri. Müşterilerimizin günlük yaşamlarındaki tüm ihtiyaçlarını mağazalarımızdan gerçekleştirmesine olanak sağlayacak bu ve benzeri iş birliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini aktaran Tatlıcı, şu bilgileri verdi:

"2018 yılı verilerine göre Türkiye'de banka hesabı olmayan 25 milyon kişi bulunuyor. Banka hesapları üzerinden yapılan para transferlerinde ise müşteriler zamanla ilgili kısıtlamalara takılabiliyor. Bankalar arasında yalnızca hafta içi 9.00-16.00 saatleri arasında para transferi işlemi yapabiliyor ancak Migros'ta bu işlem, Migros'un çalışma saatlerine göre düzenleniyor. Migros müşterileri yaptıkları para transferlerinde yer ve zaman engeline takılmıyor; mağazalarımızın çalışma saatlerinde, hafta sonu ve tatil günleri fark etmeksizin birkaç dakika içinde işlem yapılabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan mağazalarımız, müşterilerimize Migros güvencesi ile para transferi yapma imkanı sağlıyor."

- "Bu yeniliği getirmek bize kısmet oldu"

Gönderal Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Funda Taboğlu da perakende zincirlerinde para transferi işlemlerini yıllardır izlediğini hatta kendisinin öğrencilik yıllarında ABD'de defalarca denediğini ve bunun ne zaman Türkiye'ye geleceğini merak ettiğini belirtti.

Taboğlu, "Bu yeniliği getirmek bize kısmet oldu. Migros ile uzun süren bir çalışma sonucunda çok etkin bir altyapı kurduk. İşlemler bütün Migros kasalarından gerçekleştirilebiliyor. Bu önemli bir bilgi işlem yatırımı gerektiriyordu ve her iki iş ortağı bu yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca, işlemler 1-2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz hizmet kalitesinden çok memnun kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA