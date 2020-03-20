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MİGROS TİC. A.Ş., Koronavirüs, Güncel

Migros koronavirüse karşı tedbirleri artırdı

Migros, Koronavirüs'e (Covid-19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uygulayarak "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısını sağladığı düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı.

20.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:50
Migros koronavirüse karşı tedbirleri artırdı

Migros, Koronavirüs'e (Covid-19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uygulayarak "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısını sağladığı düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle mağazalarında aldığı hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkarttı. Özellikle online satışta temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerine olan olağanüstü talepleri karşılayan Migros, siparişleri 61 ilde müşterilerin evlerine büyük bir yoğunlukla ulaştırıyor. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla çalışmalarını sürdüren Migros, müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarında maske kullanımına başladı. Ayrıca tedbirler kapsamında kasiyerlerde siperlik kullanım denemesi yapılıyor. Migros TV, süreci evlerde geçiren müşterilerinin motivasyonun artırılması amacıyla yemek tarifleri, çeşitli sanatçıların performansları ve eğitmenlerin videolarıyla internet üzerinden kesintisiz yayın yapıyor. Toplumun olağan yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla çalışan Migros, 81 ildeki tüm mağazalarındaki kasalarda, daha az temas için kredi/banka kartı kullanımının temassız olarak yapılması sağlanıyor.

"1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur"

Açıklamada yer verilen ifadelere göre, tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasa ile mesafeyi ölçen şeritleri "1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısıyla uygulayan Migros, tedbirleri artırdı. Mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan şirket, mağazaların kapanma saatini 20: 00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12: 00-20: 00 saatleri arasında hizmet verecek. Migros, mağaza çalışanlarının dengeli olarak çalışabilmesi için ilave istihdam da yaratıyor. Migros tüm çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına sahadaki çalışanlarına ek önlemler de alıyor.

Dezenfeksiyon en üst seviyeye çıkartıldı

Müşteri ve çalışan sağlığı, ürün güvenliği ve mağazalarındaki hijyen ortamını daima en öncelikli konu olarak ele alan Migros, olağan süreçleri dışında tüm mağaza hijyen kontrolleri ve periyotlarını artırdı. Mağazalarda ve depolarda nano dezenfeksiyon işlemine başlayan Migros'ta tüm alışveriş arabaları, sepetleri, pos cihazlarını ve kasaları günde 5 kez dezenfekte ediliyor. Dezenfektan el sıvılarını müşterilerin kullanabilmesi için mağaza giriş ve çıkış noktalarına yerleştiren Migros'ta tüm el yıkama alanlarında alkol bazlı dezenfektan el sıvısı kullanılıyor ve personeller en az 20 saniye süreyle, el yıkama talimatlarına uygun şekilde sıklıkla ellerini yıkıyor. Migros Sanal Market ve Tazedirekt sevkiyatlarında kullanılan ürün taşıma kasaları ve sevkiyat arabalarının temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik kurallarına göre düzenli olarak yapılıyor. Sevkiyat araçlarında personelin kullanması için dezenfektanlı el sıvıları yerleştiriliyor. Mağaza ve depo çalışanlarının ellerinden ve mağaza yüzeylerinden alınan analiz amaçlı numunelere düzenli olarak, mikrobiyolojik ve kimyasal testler yapılarak hijyenik açıdan uygunlukları kontrol ediliyor. Temasın ve dezenfeksiyon prosedürlerinin yoğun olduğu kasa bölgesi çalışanları için kolonya ve krem tedarik ediliyor.

Kaynak: AA

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