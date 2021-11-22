Migros, kooperatiflerden kivi ve ayva alımı yaptı

Migros, Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliği ile Denizli'deki kadın ayva üreticilerinden 235 ton, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerden de 765 ton kivi alımı gerçekleştirdi.

Migros'dan yapılan açıklamaya göre, Migros, çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam ediyor. Migros, Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğinde Denizli'nin Irlıganlı ilçesinde ayva üreticisi olan 100'e yakın kadın tarım emekçisinden 235 ton alım yaptı.

Bölge üreticilerinden alınan ayvalar hasat tazeliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında yerini aldı. Migros aynı zamanda Türkiye'nin daha önce ithal ettiği, ancak verilen desteklerle yakın zamanda yerli üretim haline gelen ve ihraç edilmeye başlanan kivi için de Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerden 770 ton alım gerçekleştirdi. Alınan kiviler soğuk hava depolarında depolanarak mayıs ayına kadar satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, cirosunun yüzde 77'si tarıma dayalı şirket olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer kamu girişimleriyle yıl içerisinde 150 milyon TL'lik meyve sebze alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülkenin her köşesinde üreticinin ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesini ve tüketicilerin en uygun fiyatlarla ürünlere ulaşmasını sağladıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Satın alım miktarlarımız arttıkça üreticilerimiz de daha cesur davranarak bölge ve iklim şartlarına uygun yeni ürünleri tarım alanlarına ekleyebiliyorlar. Örneğin kivi bizim desteğimizle Karadeniz'de yetiştirilmeye başlandı. Uzun yıllardır mevsiminde ithal kivi satmıyoruz. Geçtiğimiz hafta kadınlarımızın bin bir emekle ürettikleri ayvaların haşatını yaptık, bu hafta da kivi hasatımızı gerçekleştirdik. Sürdürülebilir tarım ve üreticinin emeğinin karşılığını alması, hem bizim raflarımızda tüketicilere taze ürünler sunmamız hem de dallardan toplanan hiçbir ürünün israf olmaması adına büyük önem taşıyor."

Arslan, cinsiyet ve fırsat eşitliği anlamındaki çalışmaları tarım sektörüne de yansıttıklarını bildirdi.

Kadın tarım emekçilerine eğitim ve danışmanlık vermenin yanı sıra kadın kooperatiflerinden alımlara öncelik vererek ürünlerini mağazalarında satışa sunduklarını aktaran Arslan, "Ürün alımı yaptığımız kadın kooperatif sayısını 3 katına çıkarttık. Bu vesileyle tarımsal alanda kadınların güçlenmesine ve kadın girişimciliğinin artmasına katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kivi üreticisi Kemal Yıldız Güven da şunları kaydetti:

"Kivi, Doğu Karadeniz itibarıyla Ordu'dan Sarp'a kadar yetiştirilmektedir. Kasım ayı ortalarına kadar şekeri itibarıyla istenen kıvama ulaştığında toplama aşamasına geliniyor. Topladığımız kivileri Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla Migros'a emanet ediyoruz. Önümüzde baktığımızda daima açık olduğunu, güvende olduğumuzu hissediyoruz. Migros'u tercih ediyoruz."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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