Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle!

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MİGROS KONSERLERİ NE ZAMAN?

Muhteşem konserler, talk şovlar, kabareler ve tam 50.000 Money hediyeli yarışma 26 Aralık'ta saat 13.00-00.00 arasında Bay J'nin sunumuyla Migros TV 90'lar Yılbaşı Eğlencesi'nde.

BAY J KİMDİR?

Jerfi Benveniste ya da bilinen adıyla Bay J, 7 Aralık 1970 doğumlu, Türkiye'de üne sahip İtalya vatandaşı Türk radyocu ve DJ'dir. 7 Ocak 2011'den başlayarak NTV'de Geveze ile Fazla Mesai adlı televizyon programını sundu. Uzun bir süre Power FM'de program yaptıktan sonra 2010'da Virgin Radio'ya geçti. 30 Kasım 2013 günü Virgin Radio'daki işinden ayrılıp Capital Radio'ya geçiş yaptı. 2010'da Star TV'de Çal Kalbimi adlı yarışmayı sundu. Yine 2010'da Fox'ta 101 adlı yarışmayı sundu ve çekimleri Arjantin'de yapılan yarışma 1 yıl boyunca yayınlandı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan M.U.C.K. adlı gençlik dizisinde rol alarak kendisini canlandırdı. Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. 2014 Eylül ayında vizyona giren Stajyer Mayfa ve Ocak 2014 tarihli Tut Sözünü filminde rol almıştır. Melodika sesledirme firmasında seslendirme yapan Bay J çeşitli reklam filmlerinin dışında 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde de seslendirme yapmıştır. Şu anda TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz programının sunuculuğunu yapmaktadır.