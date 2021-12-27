Migros Karaman Şube Müdürleri Vali Işık'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Migros Karaman Şube Müdürleri Vali Işık'ı Ziyaret Etti

Migros Karaman Şube Müdürleri Vali Işık'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimizin farklı semtlerinde faaliyet gösteren Migros Karaman Şube Müdürleri Emrah Kar, Talip Gündoğdu ve Gökhan Göktaş'ı makamında kabul etti.

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimizin farklı semtlerinde faaliyet gösteren Migros Karaman Şube Müdürleri Emrah Kar, Talip Gündoğdu ve Gökhan Göktaş'ı makamında kabul etti. Ziyarette, marketlerin sunduğu ürün yelpazesi, talep ve piyasa koşullarıyla birlikte istihdam konularında Vali Işık'a bilgiler veren şube müdürleri ziyaret kabullerinden dolayı teşekkür etti. Misafirleriyle bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, şube müdürlerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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