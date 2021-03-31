Migros, Kahramanmaraş'taki 5'inci mağazasını açtı
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Migros, Kahramanmaraş'taki 5'inci mağazasını açtı

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Migros, Kahramanmaraş'taki 5'inci mağazasını açtı

Migros, Kahramanmaraş'taki 5'inci mağazasını Haydar Bey Mahallesi'nde hizmete açtı.

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Migros, Kahramanmaraş'taki 5'inci mağazasını Haydar Bey Mahallesi'nde hizmete açtı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, haftanın 7 günü hizmet verecek olan Haydar Bey Mahallesi Kahramanmaraş MM Mağazası, 910 metrekare alanı ile müşterilerine hızlı ve kolay alışveriş imkanı sunuyor.

Çeşitli taze ürün gruplarının sağlıklı ve hijyenik koşullarda satıldığı mağazada, kasap ve şarküteri reyonlarının yanı sıra sebze-meyve, kuru gıda, kozmetik ve züccaciye reyonları bulunuyor.

13 bin 500 çeşit ürünün satıldığı mağazada, iyi tarım, iyi et ve iyi kalitede ürünler müşterilere sunuluyor.

Migros, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 2 bin 316 mağazası ile müşterine hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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