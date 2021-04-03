Migros FIFA21 turnuvası 3.sezon şampiyonu Berk Taşçı'dan akıllara kazınan hareket!

Migros FIFA21 sezon 3 şampiyonu DougJudy7_ turnuvadan kazandığı parayı ihtiyacı olan insanlara bağışlayacak!

Migros FIFA21 turnuvası 3. sezonun şampiyonu Berk Taşçı kazandığı para ödülünü ihtiyacı olan insanlara bağışlayacak. Başarılı oyuncu kazandığı 4 bin lira alışveriş çekini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderi ile bağışlayacağını duyurdu.

Galatasaray Espor oyuncusu Migros'un düzenlemiş olduğu turnuvanın 3. sezon şampiyonu oldu. Ayrıca başarılı oyuncu yaptığı bu güzel hareket ile tüm espor camiasından tebrik topladı. olarak biz de başarılı oyuncuyu, kazandığı turnuvadan ve yaptığı bu davranışından ötürü ayrıca tebrik ediyoruz!

Kaynak: Playerbros