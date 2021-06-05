Migros Espor yayıncısı fabFabulous sorularınızı yanıtlayacak!
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Migros Espor yayıncısı fabFabulous sorularınızı yanıtlayacak!

Migros Espor yayıncısı fabFabulous sorularınızı yanıtlayacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

fabFabulous Discord üzerinden sorularınızı yanıtlayacak!

Herkes tarafından sevilen Migros Espor yayıncısı fabFabulous siz esporseverlerin sorularını yantılayacak.

Çeşitli oyunlarda düzenlediği turnuvalarla katılımcılara oyun oynatırken bir yandan da ödüller kazandırdığı turnuva organizasyon sitesi Master of Gamers, sosyal medya hesapları üzerinden bir gönderi paylaştı. Bu gönderi League of Legends ile tanıdığımız başarılı oyuncu Asım Cihat Karakaya ile ilgiliydi. Migros yayıncı takımı altında bulunan başarılı oyuncu fabFabulous, bugün saat 16.00'da merak ettiğiniz soruları yanıtlayacak.

Eğer siz de Asım Cihat Karakaya'ya merak ettiğiniz soruları sormak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Yapmanız gereken tek şey saat 16.00'da Migros Espor Discord sunucusunda bulunmak. Eğer hala Migros Espor Discord sunucusuna katılmadıysanız hızlıca sunucuya katılmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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