Migros ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı
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Migros ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı

04.11.2020 21:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:12
Migros ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı

Migros Ticaret AŞ, ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ, ekim ayında 11 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şirketin, 7 Migros ve 4 Migros Jet formatında toplam 11 satış mağazasının, ekim ayı içerisinde hizmete açıldığı bildirildi.

31 Ekim 2020 itibarıyla şirketin mağaza sayısının, yurt içinde 2 bin 267, yurt dışında ise iştirakler vasıtasıyla 36 olmak üzere toplam 2 bin 303 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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