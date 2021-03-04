Migros, Clubhouse'u işitme engelli müşterilerinin kullanımına açtı
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Migros, Clubhouse'u işitme engelli müşterilerinin kullanımına açtı

04.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:18
Migros, Clubhouse'u işitme engelli müşterilerinin kullanımına açtı

Migros, işitme engelli müşterilerinin Clubhouse'u takip edebilmeleri için, bu platformdaki sohbetlerini Migros TV ve Youtube kanalı üzerinden işaret dili ile paylaşmaya başladı.

Migros, işitme engelli müşterilerinin Clubhouse'u takip edebilmeleri için, bu platformdaki sohbetlerini Migros TV ve Youtube kanalı üzerinden işaret dili ile paylaşmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, son dönemin en gözde sosyal ağ platformlarından Clubhouse'u işitme engelli müşterilerinin kullanımına açtı.

Migros, Clubhouse'da düzenlediği sohbetleri Migros TV ve Youtube kanalı üzerinden işaret dili ile aktararak, işitme engelli müşterilerinin bu platformu takip edebilmesine imkan sağladı.

İlk olarak 3 Mart akşamı, Ekolojik Yaşam Uzmanı Erkan Şamcı ve Migros Ürün Güvenliği ve Çevre Yönetimi Grup Müdürü Serpil Ürek'in katılımıyla gerçekleştirilen ve özellikle evlerde daha çok vakit geçirilen bu dönemde artan gıda imhalarının ve atıkların önüne geçmek için neler yapılabileceğinin ele alındığı sohbet, Migros TV ve Youtube kanalı üzerinden eşzamanlı olarak işaret dili ile yayınlandı.

Mağazalarının ve online kanallarının yanı sıra müşterilerine 360 derece iletişim stratejisiyle sosyal medyanın her alanından ulaşmayı hedefleyen Migros, Clubhouse'a ilk katılan şirketlerden biri oldu. Clubhouse sohbetlerine, ilk olarak sağlık ve e-spor konularıyla start veren Migros, gelecek dönemde kadın, eğitim, tarım, sürdürülebilirlik gibi birçok konuda alanında uzman isimleri konuk etmeyi planlıyor. Migros, bu platformdaki sohbetlerinin gördüğü yoğun ilgi sebebiyle, toplumun her kesiminin katılımına imkan sağlayacak çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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