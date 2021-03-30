Migros, Adıyaman'daki 5'inci mağazasını Gölbaşı'nda açtı
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Migros, Adıyaman'daki 5'inci mağazasını Gölbaşı'nda açtı

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Migros, Adıyaman'daki 5'inci mağazasını Gölbaşı'nda açtı

Migros, Adıyaman'daki 5'inci mağazasını Gölbaşı ilçesinde hizmete açtı.

Migros, Adıyaman'daki 5'inci mağazasını Gölbaşı ilçesinde hizmete açtı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, hafta içi her gün ve cumartesi günleri 10.00 ila 20.00, pazar günleri 10.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan MJET Gölbaşı Adıyaman mağazası, müşterilerine hızlı ve kolay alışveriş imkanı sağlıyor.

Zengin çeşitli taze ürün gruplarının sağlıklı ve hijyenik koşullarda satışa sunulduğu mağazada, Uzman Kasap ürünleri ile şarküteri self servis reyonlarının yanı sıra sebze meyve, kuru gıda, kozmetik ve züccaciye reyonları bulunuyor. Mağazada 3 bin çeşit ürün satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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