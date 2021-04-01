Migros, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı online düzenleyecek
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Migros, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı online düzenleyecek

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Migros, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı online düzenleyecek

Migros'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-4 Nisan'da online olarak düzenlenecek.

Migros'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-4 Nisan'da online olarak düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adana'daki 44 mağaza ve çalışanlarını seferber eden Migros'un sponsor olduğu karnaval, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Migros'un sponsorluğunda bu yıl salgın sebebiyle 1-4 Nisan'da online olarak gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliği taşıyan etkinliğin 9'uncusu "Nisan'da Adana'da" başlığıyla düzenlenecek.

Teması, Yeni Dünya Düzeninde Bir Başka Şehir Adana olan 9. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda dijital etkinliklerin yanında sınırlı olarak fiziki etkinlikler de olacak.

Dijital karnavalın odak noktası Adana'nın mevcut turizm değerlerinin daha etkili tanıtımını sağlamak, turizmi çeşitlendirmek, şehir imajını daha üst değerlere taşımak olurken, Adana'nın asırlardan bu yana süregelen kültürel değerlerini tanıtmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak da karnaval kapsamında ön plana çıkarılacak.

Mart ayı boyunca yarışmalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla başlayan etkinlik, iş ve sanat dünyasının yıldız isimlerinin katılımı, çeşitli yarışmalar, turnuvalar, atölyeler, konserler, söyleşiler, sergiler, eğlenceli gösteriler ile adeta şölen sunacak.

Tüm etkinlikler karnavalın resmi web sitesi www.nisandaadanada.com, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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