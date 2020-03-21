Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerin siparişlerini ücretsiz götürüyor Migros, koronavirüse karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini artırırken, online gıda platformu Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin siparişlerini evlerine götürürken ücret almıyor.

Migros, koronavirüse karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini artırırken, online gıda platformu Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin siparişlerini evlerine götürürken ücret almıyor. Kaynak: Dunya.com