Migros 23 Nisan'ı özel kampanyalarla kutluyor
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Migros 23 Nisan'ı özel kampanyalarla kutluyor

Migros 23 Nisan'ı özel kampanyalarla kutluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel avantajlı kampanyaları ve MigrosTV'nin eğlenceli içerikleri ile bayram mutluluğunu artırıyor.

Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel avantajlı kampanyaları ve MigrosTV'nin eğlenceli içerikleri ile bayram mutluluğunu artırıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Migros, evlerde geçirilen zamanın arttığı bu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocukların mutlu bir bayram geçirmesini sağlayacak keyifli etkinlikler ve bütçe dostu kampanyalarla karşılıyor.

Tiyatrodan konsere, yarışmadan el işi aktivitelerine kadar eğlenceli ve eğitici içerikleri MigrosTV ile evlere getiren Migros, mağazalarında yüzlerce çeşit ürünü avantajlı fiyatlardan satışa sunarak çocuklar için güzel bir hediye alternatifi yaratıyor.

Migros, 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak çocukları sevindirecek yüzlerce çeşit üründe geçerli kampanyalarla aile bütçesine destek oluyor. 16-23 Nisan tarihleri arası oyuncaklarda yüzde 30'dan yüzde 50'ya varan indirim, çocuk kitapları ve kırtasiye ürünleri yüzde 50 indirim avantajıyla satışa sunuluyor. 19-22 Nisan tarihleri arası sakız, şeker ve çikolata ürünlerinde yüzde 25 indirim, 15-28 Nisan tarihleri arası çocuk giyim ve aksesuarlarında yüzde 25 indirim, ayrıca aile oyunlarına, yapbozlara ve seçili teknolojik aletlerine indirimli fiyatlar uygulanıyor. 23 Nisan tarihinde "gördüğünüze inanın" kampanyasında 23 Nisan'a özel 75 TL ve üzeri alışverişe Godiva Signature Kare 3'lü Paket 180g çikolata 21,50 TL yerine 9 TL'den satışa sunuluyor.

MigrosTV ile eğlenceli 23 Nisan kutlaması

Hayata dair ilham veren konular ve faydalı bilgilerin paylaşıldığı MigrosTV, 23 Nisan'da çocuklara özel içeriklerle bayramı kutluyor. MigrosTV'nin 23 Nisan programında el işi aktiviteleri, çizgi filmler, çocuk tiyatrosu, yarışmalar ve daha birçok keyifli etkinlik yer alacak.

Program boyunca çocuklar, sevimli çizgi film kahramanı Pepee'nin eğlenceli maceralarına ortak olacak. Gül Abla ile son zamanların gözde oyun hamuru olan slime ve farklı 23 Nisan süslemeleri yaparak el becerilerini geliştirecek. Ünlü şarkıcı Bora Öztoprak ve Doğukan Manço'nun sunacağı yarışmalarla yeni bilgiler edinme fırsatı bulacak. Çocuk tiyatrosu ve Buray konseri ile keyifli anlar yaşayacak. Programda ayrıca Pepee'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç pandemi döneminde ebeveyn-çocuk iletişimi ve tablet, televizyon, telefon kullanımına ilişkin sohbet gerçekleştirecek.

MigrosTV'ye, Youtube kanalı youtube.com/migrostv ve migrostv.migros.com.tr üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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