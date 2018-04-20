Migros, 23 Nisan'ı Çocuklarla Birlikte Kutluyor

Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da etkinlik ve kampanyalarına devam ediyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros mağazalarında çocuk kitapları, oyuncaklar, scooter ve kaykaylar gibi birçok farklı üründe dün başlayan kampanyalar 23 Nisan'a kadar sürecek.

Migros ayrıca, bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği"ne tüm çocukları davet ediyor. 'Paylaşmanın Mutluluğu'nu yaşamak isteyenler de Migros mağazalarına kurulan TEGV kutularına aldıkları kitap, oyuncak ve kırtasiyeleri bırakarak çocuklara bayram sevinci yaşatabiliyor.

Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bayram hediyeleri hazırladı. Devlet tiyatroları ve Migros iş birliğiyle hayata geçen "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği" 17-25 Nisan'da gerçekleşecek.



Tiyatro biletleri Migros'tan

Migros her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel birbirinden öğretici gösterilerle çocuklarla buluşuyor. Çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve sanatla iç içe büyüyen yaratıcı nesiller yetiştirmek amacıyla 24 yıldır devam eden etkinlikle şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde çocuk tiyatro ile tanıştı. "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği" bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya ve Van'da olmak üzere 11 şehirde çocuklarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan 37 temsille, 13 bine yakın çocuğa özel anlar yaşatılacak. Türkiye'nin tiyatro ile ilgili en uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği"ne katılım çok kolay. Migros mağazalarını ziyaret eden herkes, kasalardan aldıkları rezervasyon fişlerini Devlet Tiyatrosu gişelerinden ücretsiz bilete çevirebilecek.

Migros'ta bayram erken başlıyor

19-23 Nisan'da çocuk kitapları, fotokopi kağıtları hariç kırtasiye ürünleri, Beyblade ürünleri, peluşlar, akülü araçlar ve bisikletler hariç Pilsan oyuncaklar, Heidi, Mtoys oyuncaklar, Prenses Sofia, Pritt oyun hamurları, Scooter ve kayaklar, Adeland, Megabloks yüzde 50 indirimli fiyatlarıyla Migros mağazalarında. Aile oyunları ve puzzle'lar, Lego, My Little Pony, Transformers ürünleri ise yüzde 40 indirimli olarak satışa sunuluyor.

Migros müşterileri, kampanya boyunca Cars, Hot Wheels, Barbie, Enchantimals, Minişler, Cicibiciler, Play-Doh, Fisher Price, Nerf, Opti-Morphs ürünlerini yüzde 30 indirimle alabilecek. Migros ayrıca 20-23 Nisan tarihleri arasında sakız ve şekerlerde 3 al 2 öde kampanyası ile 25 Nisan tarihine kadar Money Club Kart ile tek seferde 10 lira ve üzeri bisküvi, kek ve gofret alışverişlerine 4 Money hediye fırsatı sunuyor.

23 Nisan'da 60 TL'lik alışverişe Nestle 1927 sütlü/bitter gofret 70 g 5'li paket ürünü ise 17,50 TL yerine 5 TL olacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapılabilecek

Migros, 23 Nisan'da 'Paylaşmanın Mutluluğu'nu yaşamak, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye vererek bayram sevincini yaşamalarına katkıda bulunmak isteyenleri 19 Nisan' dan itibaren mağazalarına bekliyor.

Dileyen herkes 2M, 3M ve 5M Migros mağazalarından aldığı oyuncak, çocuk kitabı ve kırtasiye ürünlerini mağazalarda bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kutularına bırakarak çocuklara hediye edebiliyor.