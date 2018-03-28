Midye Baklavaya Yoğun İlgi

Gaziantep'te 4 yıl önce kurulmasına rağmen yaptığı yeniliklerle tüm dikkatleri üzerine çeken Antepsan Baklava, kısa bir süre önce piyasaya sunduğu midye baklava ile satış rekorları kırmaya devam ediyor.

Adını doğduğu şehirden alan firma, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor. Yeni ürünü midye baklava ile bir çok firmaya önce olan şirket, diğer tatlı çeşitleri ile de herkesin beğenisini topluyor. Fabrikasyon yerine butik üretimi tercih eden firmanın önümüzdeki günlerde bayi ağını genişletmesi bekleniyor.

Yakın zamanda Uzakdoğu'ya baklava ihracatı yapmayı planladığını ifade eden firma yetkilileri, "Geleneksel baklava lezzetini unutturmamak için, tarihsel dokusunu bozmadan seri üretim yapıyoruz. Midye baklava ile büyük yol kat ettik. Sektöre çok değerli bir ürün kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem Gaziantep için, hem sektör için çok önemli bir adım oldu. Pek çok baklava firmasına ilham kaynağı olduk. Şuan, Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye çapında, en fazla 10 bayi açmayı planlıyoruz. Çünkü baklava çok özel bir ürün. Taze ve lezzetli ürün satmak bizim en önemli misyonumuz. Biz fabrikasyona alternatif olarak butik üretim yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP