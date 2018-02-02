Midyatlı Vatandaşlar Afrin Harekatındaki Mehmetçik İçin Dua Etti

Midyatlı vatandaşlar Afrin harekatındaki Mehmetçik için dua etti

Zeytin Dalı Harekatı için Midyat'tan 2 bin gönüllü

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Cuma namazı çıkışı vatandaşlar toplanıp Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe dua edip, gönüllü gitmek için dilekçe verdi.

Cuma namazı sonrası vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bir araya toplandı. 2 bin dilekçe doldurup gönüllü olarak Afrin operasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar, dilekçelerini Midyat askerlik şubesine teslim etti. Etkinlik, Midyat Belediye Başkanlığı bahçesinde yapıldı. 75 metrelik dev Türk bayrağını sırtlayıp yürüyüş yapan vatandaşlar, büyük bir coşkuyla, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan etkinlikte, Fetih süresi okundu, bölücü terör örgütüne tepki için sloganlar atıldı. Etkinliğe katılan Midyat Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal, "Hepinizin malumları olduğu üzere 20 Ocak 2018'de Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı adıyla bir harekat başlatmıştır, halen devam etmektedir. Bu operasyonun başarılı geçmesini diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Midyat Belediyesinin koordinesinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel toplantının 2 tane amacı vardır. Birincisi bu meşru operasyona destek, ikincisi ise askere gönüllülük kampanyasını başlatarak onu hayata geçirmektir. Dolayısıyla bizler dün olduğu gibi bugünde, yarında devletimizin bütünlüğü için, devletimizin devamı için her zaman kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında ve arkasındayız" dedi.

Etkinlik, yürüyüşün ardından Midyat askerlik şubesine gönüllülerin doldurduğu dilekçelerin teslim edilmesi ile sona erdi.