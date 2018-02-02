Midyatlı Vatandaşlar Afrin Harekatı İçin Bir Olup Mehmetçik İçin Dua Etti

Mardin'in Midyat ilçesinde cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dua edip, Afrin'e gönüllü gitmek için dilekçe verdi.

Midyat'ta cuma namazı sonrası vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için toplandı. 2 bin dilekçe doldurup gönüllü olarak Afrin operasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar, dilekçelerini Midyat Askerlik Şubesine teslim etti. Midyat Belediye Başkanlığı bahçesinde yapılan etkinlikte 75 metrelik dev Türk bayrağını sırtlayıp yürüyüş yapan vatandaşlar, büyük bir coşkuyla, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan etkinlikte, Fetih süresi okundu, bölücü terör örgütüne tepki için sloganlar atıldı.

Etkinliğe katılan Midyat Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal, "Hepinizin malumları olduğu üzere 20 Ocak 2018'de Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı adıyla bir harekat başlatmıştır, halen devam etmektedir. Bu operasyonun başarılı geçmesini diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Midyat Belediyesinin koordinesinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel toplantının 2 tane amacı vardır. Birincisi bu meşru operasyona destek, ikincisi ise askere gönüllülük kampanyasını başlatarak onu hayata geçirmektir. Dolayısıyla bizler dün olduğu gibi bugün de, yarın da devletimizin bütünlüğü için devletimizin devamı için her zaman kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında ve arkasındayız" dedi.

Etkinlik, yürüyüşün ardından gönüllülerin doldurduğu dilekçelerin Midyat Askerlik Şubesine teslim edilmesi ile sona erdi. - MARDİN