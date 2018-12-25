Midyatlı Süryaniler, Yeldo (Doğuş) Bayramını Kutladı - Mardin

Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde düzenlenen ayinle Noel kutlandı.

Diyarbakır'daki tarihi Sur ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde Papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu. Süryani cemaat üyelerinin mum yakıp dua ettiği ayinin sonunda kiliseye gelenlere, çörek ve şeker ikram edildi.

Papaz Akbulut, yaptığı açıklamada, İsa peygamberin dünyaya gelişi dolayısıyla bugünü kutladıklarını hatırlattı.

Noel dolayısıyla ayin yapıp ve dilekte bulunduklarını ifade eden Akbulut, "Doğuş bayramının dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyoruz. Kutlamaya yurt dışından gelenler de katılıyor. Hafta içi olduğu için bu kadar katılım beklemiyorduk." dedi.

Ayine katılan Fildişi Sahilli 27 yaşındaki Koutouan Stanıe de kilisede bayramı kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugün tüm insanlar ve Diyarbakır insanı için dua ettim." ifadelerini kullandı.

Ayine HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Hişyar Özsoy da katıldı.

Mardin

Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu törende, erkekler korosu ve ruhani liderler ateşin etrafında dönerken, kızlar korosu da ilahiler okudu. Başta Türkiye olmak üzere bütün dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi.

Kilisede Süryani cemaatinin bayramını kutlayan, görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cemaate bayram şekeri ve kolonya ikram etti.

Kilisenin kabul salonunda düzenlenen bayramlaşmaya Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ve İl Müftüsü İsmail Çiçek de katıldı.

Cemaatin bayramını kutlayan Vali Yaman, Süryani vatandaşların doğuş bayramlarında yanlarında olduklarını söyledi.

Her zaman birlikte olduklarını ancak özel günlerin daha anlam kazandığını aktaran Yaman, "Mardin'de güzel bir beraberlik var. Süryani toplumumuzun kıymetli mensuplarına bölgedeki bu huzur ortamının giderek artmasından dolayı sağladıkları katkı sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başta Mardin olmak üzere iki yıldır bölgede huzurun hakim olduğunu işaret eden Yaman, şöyle devam etti:

"Bütün dualarımız birlik, beraberlik ve huzurun artması yönündeydi, Allah dualarımızı kabul etti. İnanıyoruz ki sınırlarımızın ötesinde olan zulümler de en kısa zamanda bitecek. Bu bölge bundan sonra inşallah huzurun ve barışın tekrar merkezi haline gelecek."

Metropolit Özmen de barış ve huzur dileğinde bulunarak, "Özellikle son zamanlarda bölgemizdeki savaşların dünyadaki savaşların bertaraf edilmesi için dualarımızla ve yaptıklarımızla dile getirmemiz lazım. Dualarımızın çoğu barışın, sevginin ve saygının aramızda olması için. Umarız bu özel gün bütün bu güzelliklerin aramızda olmasına vesile olur." diye konuştu.

Metropolit Özmen, kendilerini yalnız bırakmayan Yaman ve devlet yöneticilerine teşekkür etti.

Süryani vatandaşlardan Ayda Bayruğ ise hoşgörü şehri Mardin'de 4 bayramın birlikte kutlandığını belirterek, "Mardin dillerin ve dinlerin şehri burada 4 bayramı birlikte kutluyoruz. Herkes gıptayla bakıyor, mutluyuz." dedi.

Midyat ilçesindeki Mort İşmuni Kilisesi'nde düzenlenen ayini, Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş yönetti.

Ayinde ilahiler okundu, mumlar yakıldı, dua edildi, ayine katılanlar kutsandı. Tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olması için dua edildi.

Ayinin ardından Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.

-"Hepimiz kardeş gibi yaşıyoruz"

Bayramlaşmaya, Müslüman ve Ezidi vatandaşlar da katıldı.

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay yaptığı açıklamada, "Süryani, Ezidi ve Müslüman kardeşlerimiz bayramlaşmaya geliyor. Biz de onların bayramlarına gidiyoruz. Her zaman Midyat ilçemizde senede altı dini bayramı birlikte kutlanıyor. Herkesten memnunuz. Hepimiz kardeş gibi yaşıyoruz." diye konuştu.

Meryem İrelya Nuay da bayramın çok güzel geçtiğini, çocuklarla bayramlaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA