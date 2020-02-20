Midyatlı öğrenciler, harçlıklarını İdlib'e gönderdi

20.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:15

MARDİN'in Midyat ilçesinde lise öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına harçlıklarını yolladı. 11'inci sınıf öğrencisi Zuhal Alkan, "Kardeşlerimizin kendi ihtiyaçları için harcamalarını istiyoruz. Kalbimizle dualarımızla yanlarındayız" dedi.

Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, İdlib kentindeki savaş mağdurlarına destek olmak için bölgeye, aralarında topladıkları harçlıklarını yolladı. Okulun sosyal dayanışma kulübü öğrencileri bir araya gelerek, harçlıklarını, yazdıkları mektupla Türk Kızılayı aracılığıyla İdlib'e gönderdi. Okul müdürü Murat Kaya, öğrenci ve öğretmenlerin örnek davranış sergilediğine dikkat çekerek, İdlib'de yaşayanların çektiği acıyı, kendi acıları olarak gördüklerini söyledi. Kaya, "İdlib'de yaşanılan insanlık dramının ne kadar zor olduğunu ve oradaki insanların çaresiz olduğunu görmekteyiz. Fedakarlığı sadece devletimizden beklememeliyiz. Öğrencilerimiz de bu anlamda zorda olan insanlara el uzatmanın ne kadar değerli olduğunu farkına varmış olacaktır ve bununla gururlanacaklardır. İdlib'deki insanların acısını acımız olarak görüyoruz. Üşüyen ellerin, soğuyan gönüllerin sıcaklığı olmak insan olarak hepimizin görevidir. Bu anlamda duyarlılık gösteren herkesten Allah razı olsun diyoruz. Öğrencilerimiz 1 günlük harçlıklarını toplayıp, İdlib'deki kardeşlerine bağışlama kararı almışlar. Bu anlamlı ve güzel davranışlarından dolayı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.Harçlığını bağışlayan 11'inci sınıf öğrencisi Zuhal Alkan, "Bugün harçlarımızı harcamayarak İdlib'deki kardeşlerimiz için bağışladık ve onlar için de birer mektup yazdık. Bizim göndereceğimiz harçlıkları oradaki kardeşlerimizin kendi ihtiyaçları için harcamalarını istiyoruz. Kalbimizle dualarımızla sürekli onların yanındayız, bunu bilsinler" dedi.

Kaynak: DHA