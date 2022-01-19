Midyat ve Gercüş'te kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Mardin'in Midyat ve Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Midyat ve Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeni ile Ayrancı Geçidi mevkisinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Midyat-Batman ve Midyat- Mardin kara yolunda tedbir alındı.
AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri