Midyat ve Dargeçit'te Elektrik Kesintisi
Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçesinde yarın 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçesinde yarın 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, bölge müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan PS-4 Midyat TM'de periyodik bakım çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Programlı çalışmada yarın 08.00-16.00 saatleri arasında 154/34,5 kv trafo 3 servis harici edilecektir. Bu nedenle Midyat ve Dargeçit ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak." denildi.