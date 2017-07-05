Midyat Tügva Yaz Okulu Açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciği, ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu açıldı. Ücretsiz açılan kurslarda öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle hem öğrenecek hem eğlenecek.



Yaz Okulu, Bahçelievler Mahallesi TÜGVA binasında hizmete girdi. Kurs kayıtlarının devam ettiği yaz okuluna ilk etapta yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Öğretmenler tarafından verilecek kurslarda, Kur'an-ı Kerim kursları başta olmak üzere, osmanlıca, bilgisayar, bahçıvancılık, tezhip, ilk yardım, tekvando, çiftçilik, Arapça, bocce kursları bulunuyor.



Açtıkları kursların bir kısmını Halk Eğitim Merkeziyle birlikte ortaklaşa sürdürecekleri belirten TÜGVA Midyat Ortaokul Koordinatörü Mahmut Akgüç, "TÜGVA yaz okulunda yapılacak olan etkinliklerle temel dini bilgileri öğrenip, Peygamber Efendimiz'in hayatından beslenecek, Esma-ül Hüsna Ezberleri yapacak, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyacak, Bilgi Yarışmalarında hediyeler kazanacak, spor faaliyetleri ile zinde kalacak, gezi faaliyetleri ile kültürel bilinç kazanacak, zeka ve akıl oyunları oynayacak ve kitap okuma saatinde bilgi birikimlerini artıracaklardır. Kısacası çocuklarımız TÜGVA yaz okulunda, hem öğrenecekleri hem de eğlenecekleri bir ortama sahip olacaktır. Türkiye geneli start verilen uygulamada, Midyatlı vatandaşlarımızın çocuklarını bekliyoruz" dedi.



Yaz okuluna katılan 7. sınıf öğrencilerinden Bilal Çiçek, "Burada hem Kur'an öğrenmek hem de bahçıvan kursuna katılacak. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Kurslara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, kursların yaz boyunca devam edeceği ifade edildi. - MARDİN