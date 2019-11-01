Midyat'tan Türkiye turnesine!

01.11.2019 10:54

Tankred Dorst tarafından kaleme alınan, Ayşenil Şamlıoğlu'nun yönettiği oyuna sürpriz bir rolle dahil olan Samat, Midyat'ta çekilen Hercai'nin yoğun temposuna rağmen sezon boyunca tüm Türkiye'de tiyatro severlerle buluşacak. Oyuncu, bu ay 7 Kasım'da Akıngüç Oditoryumu - Kültür Üniversitesi, 21 Kasım'da Mersin Yenişehir Büyük Salon ve 30 Kasım'da Ankara Panora Sanat Merkezi'nde olacak. Aralık programı da netleşmek üzere olan "Benim Adım Feuerbach", oyunculuğun ne kadar korkutucu bir meslek olduğunu; sahnelere uzun yıllar ara verdikten sonra kendisini 'sınanmak' üzere seçmede bulan bir oyuncunun çarpıcı öyküsü üzerinden anlatıyor.

"İNSANLARI ÇARESİZLİKLERİYLE YÜZLEŞTİRİYORUZ"

Aslı Samat, herkesin empati kurabileceği bir oyunda rol almaktan mutlu olduğunu vurgulayarak "Oyunda çaresizliğini izlediğimiz Feuerbach aslında birçok kişinin sesi oluyor. Biz insanların çaresizliğini ve sıkışmışlığını, bir oyuncunun ruh haliyle sahneye taşıyoruz ve onları bu duyguyla yüzleştiriyoruz. Ancak herkesin içinde olan ve baş etmeye çalıştığı bu hislerden dolayı izleyenlerin Feuerbach'la sağlam bir duygudaşlık kuracağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler