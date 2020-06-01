Midyat'taki Beyazsu Mesire Alanı'nda ziyaretçiler bekleniyor Midyat'taki Beyazsu Mesire Alanı'nda ziyaretçiler bekleniyorMardin'in Nusaybin ve Midyat ilçeleri arasında bulunan ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için gittiği Beyazsu Mesire Alanı, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açılıyor.

Midyat'taki Beyazsu Mesire Alanı'nda ziyaretçiler bekleniyor

Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçeleri arasında bulunan ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için gittiği Beyazsu Mesire Alanı, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açılıyor. Midyat Belediyesi'nce dezenfekte edilen ve hijyen malzemelerinin dağıtıldığı işletmeler, misafirlerini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki buçuk aydır devam eden bazı kısıtlamaların 1 Haziran itibarıyla son bulacağını açıkladı. Mardin'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan, yerli ve yabancı turistlerin özellikle sıcak havalarda serinlemek amacıyla gittiği, bölgenin saklı cenneti kabul edilen Beyazsu Mesire Alanı'nda da hazırlıklar tamamlandı. Midyat Belediyesi'nce işletmelerin dezenfekte edildiği, sosyal mesafeye uygun yeniden dizayn edildiği alandaki işletme sahipleri, yaklaşık iki buçuk aydır durgun olan turizmin de canlanmasını bekliyor. Midyat Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ali Alptekin, "Beyazsu hem Türkiye'nin hem de bölgemizin en güzel mesire alanlarından biridir. Bu güzide alanımızda vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı zaman geçirmeleri için elimizden geleni yapmaktayız. Belediye Başkanımız Veysi Şahin, Beyazsu'ya özel bir ihtimam gösteriyor. O yüzden bizler de bugün Beyazsu'dayız. Burada bütün iş yerlerine dezenfektan işlemleri uygulayıp, siperlik ve tıbbi maske dağıtımı gerçekleştireceğiz" dedi.'ÇOK YOĞUNLUK OLACAK'İşletmeci Muzaffer Akyüz, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Türkiye genelindeki bu hastalıktan dolayı yerimizi açmamıştık. Devletimiz sağ olsun, belediye de bize yardımcı oluyor. Çok heyecanlıyız. İnşallah bizler yarından itibaren başlayacağız ve misafirlerimiz de gelecek ve çok yoğunluk olacak burada olacak. Çok memnunuz bu işten" diye konuştu.İşletmeci Şehmus Ağırman, dört gözle bugünü beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Beyazsu'da lokantaların bakımlarını yaptık. Temizliğimiz yaptık. Belediye sağ olsun bize ekipleri gönderdi. Bizlere maske dağıttı. Gereken önlemleri alacağız. Türkiye'nin her yerinden millet geliyor. Bu günleri çok bekledik. Gördük Allah'a çok şükür."

Kaynak: DHA