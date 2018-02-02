Midyat'ta Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Taşıdıkları Türk bayraklarıyla Midyat Belediyesince düzenlenen yürüyüşe katılmak için Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın ardından dualar okudu.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Tevfik Baysal, destek verdikleri harekatın başarı ile sonuçlanması için dua ettiklerini söyledi.

Baysal, harekatta şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini belirtti.

Grup daha sonra Midyat Askerlik Şubesine kadar yürüdü.

Belediye Başkan Yardımcısı Baysal, gönüllü askerlik için toplanan 2 bin dilekçeyi şubeye teslim etti.

Yürüyüşe katılan Ramazan Yürüş, harekata desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Abdullah Yenigün, gerektiğinde askere destek olmak için harekata katılmaya hazır olduklarını aktardı.

Cemil Fidan, yürüyüşe harekata desteklerini göstermek için katıldıklarını anlatarak, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." diye konuştu.