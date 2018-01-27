Midyat'ta Zeytin Dalı Harekatı İçin Dua Edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde sabah namazında, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıya ulaşması için Fetih Suresi okundu.

İlçe Müftülüğü tarafından Hacı Hasan Gündüz Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, Fetih Süresi okudu, askerler için dua etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, "Milli Birlik ve Beraberlik" konulu sohbet verdi.

Etkinliğe katılan Umutla Yaşam Derneği Başkanı Murat Ay, Mehmetçiğin yanında olduklarını hissettirmek ve onlara manevi destek vermek için dua ettiklerini belirtti.