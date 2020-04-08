Midyat'ta yol ve kaldırım çalışması yapılacak Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yolların ve kaldırımların yenileneceğini söyledi.

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yolların ve kaldırımların yenileneceğini söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Mardin- Midyat, Midyat- Batman, Midyat-Cizre yolu şehir içi geçişlerinin asfaltlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu projeyle ilçemize şehir giriş ve çıkışları yeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmalara verdikleri destek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 9.Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan'a Midyat halkı adına halkına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA