Midyat'ta Yol Denetimi Yapıldı

Midyat'ta Yol Denetimi Yapıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde yapılan yol denetiminde 24 araç sürücüsüne para cezası kesildi, 1 araç da trafikten men edildi.

Midyat'ta Yol Denetimi Yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan yol denetiminde 24 araç sürücüsüne para cezası kesildi, 1 araç da trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince denetim yapıldı. Denetimde 110 araç sorgulanırken, 24'üne 4 bin 902 TL para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi. Denetimlerin süreceği bildirildi. - MARDİN

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