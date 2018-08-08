Midyat'ta Yeni PTT Şubesi Hizmete Girdi

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni hizmete giren PTT Şubesinde vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

PTT Midyat Hükümet Şubesi Müdürü Adnan Acat, yaptığı açıklamada, Ortaçarşı Mahallesi Doktor Alaattin Aslan Caddesi'nde, Ortaçarşı PTT Şubesinin hizmete girdiğini söyledi.



"Yeni açtığımız şubemiz hem teknolojik anlamda, hem de vatandaşların daha kolay hizmet alabileceği bir noktada hizmet verecektir. 2018 yılı atılım yılımız. Genel Müdürlüğümüzün bu anlamda ciddi anlamda çalışmaları var." diyen Acat, vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olduklarını belirtti.