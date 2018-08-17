Midyat'ta Yaz Kur'an Kursları Sona Erdi

Mardin'in Midyat ilçesinde 25 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Kapanış programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından cami Kur'an kursu kız öğrencileri tarafından yapılan gösteri ile devam etti.



İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, ilçede yaklaşık 7 bin öğrencinin yaz Kur'an kurslarına geldiğini, Kur'an-ı Kerim, itikat, siyer, ahlak gibi konularda iki aylık zaman zarfında çok güzel bilgiler edindiklerini söyledi.

Bilik, şöyle konuştu:

"Okullar açıldığında, cumartesi ve pazar günleri cami görevlilerimiz bu eğitimleri vermeye devam edecektir. Bu bizim görevimizdir. Vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için gayret göstereceğiz."

Programda, kursta başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.