Midyat'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Midyat ilçesinde program düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Midyat ilçesinde program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanmasıyla yaya önceliğine dikkat çekildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, toplumların çağdaşlık düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin de trafik düzeninin akışı olduğunu söyledi.

Yaya önceliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenlendiklerini kaydeden Tüylü, "Çocuklarımıza, gençlerimize ve sürücülerimize öncelikli yaya bilincini geliştirmek amacıyla etkinlerimize devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, trafik polisleri, sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol