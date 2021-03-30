Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi
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Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi

Mardin'in Midyat ilçesinde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi hayata geçirildi.

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Mardin'in Midyat ilçesinde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi hayata geçirildi.

Cumhuriyet Bulvarı Bahçelievler Mahallesi üzerindeki Hükümet Konağı karşısında yapılan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay katıldı. Yapılan uygulamada vatandaşlar 'Trafikte her yıl daha iyiye' pankartı taşıdı. Uygulamada araç sürücülerine broşür dağıtılarak yaya geçitlerine dikkat edilmeleri istendi. Uygulama kentin farklı noktalarında gerçekleştirildi. - MARDİN

Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi
Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi
Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi
Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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