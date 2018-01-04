Midyat'ta Yakalanan Kasa Hırsızı Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde girdiği iş yerindeki kasayı kırarak, kol saati, dizüstü bilgisayar ve ses kayıt cihazı çaldığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giden şahıs, burada bulunan çelik kasayı kırdıktan sonra, içerisinde bulunan kol saatleri, dizüstü bilgisayar ve ses kayıt cihazını alarak, kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şahsın R.A. olduğu belirledi. Daha sonra şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MARDİN