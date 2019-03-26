Midyat'ta Yağmur Nedeni ile Ev ve İş Yerlerini Basan Sular Tahliye Edildi

Mardin Midyat ilçesinde aşırı yağışlar, ev ve iş yerlerine zarar verdi. 4 günde 64 iş yeri, ev ve ahır suları tahliye edildi.

Aşırı yağışlardan kaynaklı olarak yağan yağmur suları Midyat'ta dere yataklarına kurulan ev ve iş yerlerinde tahribata neden oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği 4 günde 64 ev, iş yeri ve ahırdaki suları tahliye etti. - MARDİN

Kaynak: İHA