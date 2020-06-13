Midyat'ta üzüm bağı ve orman yangını
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Midyat'ta üzüm bağı ve orman yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde üzüm bağları ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

Midyat'ta üzüm bağı ve orman yangını
13.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:21

Mardin'in Midyat ilçesinde üzüm bağları ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın Doğançay Mahallesi kırsalında meydana geldi. Yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Köylüler iş makineleri ve çalı yardımıyla yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri araçların çıkamadığı dağlık alanda, yangına pat patlarla müdahale etti. Yangında 35 dönüm üzüm bağı ve orman tamamen yandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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