Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.
Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Midyat İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince yapılan koordineli çalışmada Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan N.D'nin üzerinden 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.