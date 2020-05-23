Midyat'ta uyuşturucu operasyonu
Mardin'in Midyat ilçesinde sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahıs üzerinden 8 parça halince 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.
23.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:16
Mardin'in Midyat ilçesinde sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahıs üzerinden 8 parça halince 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahsın üzerinden 8 parça halinde 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - MARDİN
Kaynak: İHA