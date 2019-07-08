Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
Mardin Midyat ilçesinde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mardin Midyat ilçesinde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güveni için park ve bahçelerde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir şahıs üzerinde yapılan aramada 11.6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan E.G., gözaltına alındı. - MARDİN
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı
İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı
Son Dakika Haberleri