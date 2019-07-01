Midyat'ta ücretsiz yüzme kursu

MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat İlçesinde Belediyesi, ücretsiz yaz yüzme kursu açtı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, yaz yüzme kursu kayıtlarının bugün başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı açtığımız ücretsiz yaz yüzme kurslarımıza bekliyoruz. Midyat'ta yüzme bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Kayıtlar 01 - 05 Temmuz tarihleri arasında kayıt yapılacak kurslara 7- 12 yaş arasındaki çocuklar yer alabilecek." dedi.

Kaynak: AA