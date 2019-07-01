Midyat'ta ücretsiz yüzme kursu
MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat İlçesinde Belediyesi, ücretsiz yaz yüzme kursu açtı.
MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat İlçesinde Belediyesi, ücretsiz yaz yüzme kursu açtı.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, yaz yüzme kursu kayıtlarının bugün başladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızı açtığımız ücretsiz yaz yüzme kurslarımıza bekliyoruz. Midyat'ta yüzme bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Kayıtlar 01 - 05 Temmuz tarihleri arasında kayıt yapılacak kurslara 7- 12 yaş arasındaki çocuklar yer alabilecek." dedi.
Kaynak: AA
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