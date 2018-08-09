Midyat'ta, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi

Mardin'in Midyat ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında çalışmalara başlandı.

İlçe genelinde bin 41 öğrencinin elemelere katıldığı, 96 öğrencinin başarı gösterdiği ve çocukların Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, eğitim çalışmalarına katılarak tüm sporculara başarı diledi.



Tunç, projenin amacının başta çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında olan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek olduğunu söyledi.



İlçede şu anda belirlenen 96 çocuğun ikinci etap eğitimlere katılmaya hak kazandığını anlatan Tunç, 2 ay süresince özel eğitime tabi tutulacak gençlerin eğitim sonunda tekrar tarama testine katılacağını kaydetti.