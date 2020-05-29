Midyat'ta Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliği
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Midyat'ta Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliği

Midyat'ta Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliğine katılan vatandaşlar Kan verme aracından görüntüler Form doldurma, muayene, kan veren gönüllüler Kan bağışçısı İsmail Çiçek le röportaj Gazeteci Süleyman Tunç ile röportaj Öğretmen Mehmet Aslan ve Eşi ile röportaj AK Parti Kandın Kolları Elif...

29.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:26

Midyat'ta Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliğine katılan vatandaşlar

Kan verme aracından görüntüler

Form doldurma, muayene, kan veren gönüllüler

Kan bağışçısı İsmail Çiçek le röportaj

Gazeteci Süleyman Tunç ile röportaj

Öğretmen Mehmet Aslan ve Eşi ile röportaj

AK Parti Kandın Kolları Elif Urazin ile röportaj

Hüda-Par İlçe Başkanı İsa Altunkaynak ile röportaj Midyat'ta Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliği

– Midyat ilçesinde Türk Kızılay'a kan bağış seferberliği. Türk Kızılay'ın azalan kan stoklarını artırmak amacıyla çalışma başlattı.

MARDİN (AA) – Midyat ilçesinde Türk Kızılay'a kan bağış seferberliği. Türk Kızılay'ın azalan kan stoklarını artırmak amacıyla çalışma başlattı.

Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Mardin Midyat'ta, Midyat Belediyesi Kent Konseyi, AK Parti İlçe Kadın Kolları, HUDA-PAR ve vatandaşların desteği ile kan bağışında bulundu.

Gönül kan bağışçısı İsmail Çiçek, Kızılay'a kan vermeye geldiğini ifade ederek, "çünkü hastanelere gittiğimiz her zaman kan arıyoruz ama hiç kan vermeği akıl etmiyoruz. Onun için akar aramamak için bugün kan veriyoruz. Kan stokları azaldığı mesajını geldiği için üç kilometre yürüyerek kan vermek için geldim." Dedi.

Gazeteci Süleyman Tunç ise, "Türk Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle çağrı yapılmıştı bir gazeteci olarak bu görevi ifa etmeye geldik. Kanın önemi ve bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Acil bir ihtiyaçtır, her zaman ihtiyaçtır. Bugün bile lazım değilse de acil ihtiyacı olanlar için hayat kurtarabilir. Bir ünite kan üç can parolasıyla bizde kanımızı verdik. İnşallah birilerinin hayatını kurtarır." diye konuştu.

Öğretmen Mehmet Arslan eşi ile kan vermeye geldiğini belirterek, kan bağışını desteklediğini kan vermenin çok sağlıklı ve faydalı olduğunu, dün kendisinin bugünde eşini getirdiğini söyledi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, "Koronavirüs sebebiyle kan stoklarında azalma görülmüştü. Bundan dolayı bizde Ak Parti Kadın Kolları olarak destek vermeye geldik. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Bugün sizin ihtiyacınız var yarın bizlerinde olabilir. Lütfen sizde gelin ve kan verin.

HUDA-PAR Midyat İlçe Başkanı İsa Altunkaynak'ta, " birileri bazılarının kanını dökmeye çalışırken, bizler Allah'ın izniyle insanlara hayat vermek için çalışa caz. Bu vesileyle herkesi de bu güzel kan bağışında bulunmaya, bu güzel davranışı sergilemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Midyat'ta Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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