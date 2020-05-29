Midyat'ta Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliği Midyat ilçesinde Türk Kızılay'a kan bağışı seferberliği başlatıldı.

Türk Kızılay'ın azalan kan stoklarını artırmak amacıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına Midyat Belediyesi Kent Konseyi, AK Parti İlçe Kadın Kolları, HÜDA-PAR ve vatandaşlar destek verdi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, koronavirüs nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını belirterek, bu nedenle kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Urazin, "Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Bugün sizin ihtiyacınız var, yarın bizlerin de olabilir. " dedi.

HÜDA-PAR Midyat İlçe Başkanı İsa Altunkaynak da "Allah'ın izniyle insanlara hayat vermek için çalışacağız. Bu vesileyle herkesi de bu güzel kan bağışında bulunmaya, bu güzel davranışı sergilemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan İsmail Çiçek ise Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA