Midyat'ta trafik polislerinden öğrencilere eğitim
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Kültür Sanat » Midyat'ta trafik polislerinden öğrencilere eğitim - Haberler

Midyat'ta trafik polislerinden öğrencilere eğitim

Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince öğrencilerde trafik bilinci oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

27.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12
Midyat'ta trafik polislerinden öğrencilere eğitim

'in ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince öğrencilerde trafik bilinci oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

Midyat Anadolu Lisesinde düzenlenen eğitimde Trafik Büro Amirliği ekiplerince öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere, trafik kuralları, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine binerken ve inerken dikkat edilecek hususlar, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri takmanın önemi ve genel trafik kurallarıyla ilgili bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler