Midyat'ta trafik kazası: 6 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Midyat-Mardin yolu 2. kilometresinde meydana geldi. Midyat-Mardin yolu 2. kilometresinde seyir halindeki 33 ADB 11 plakalı araç aynı istikamette seyir halinde olan 47 LC 878 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araçlarda yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenli bir şekilde trafik akışını sağlarken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA