Midyat'ta Trafik Kazası 6 Yaralı
Midyat’ta 2 otomobil kaza yaptı 6 yaralıEdinilen bilgilere göre, Mardin Midyat ilçesinde trafik kazası 6 yaralı.Kaza Midyat otogar girişinde meydana geldi.
Midyat'ta 2 otomobil kaza yaptı 6 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Mardin Midyat ilçesinde trafik kazası 6 yaralı.
Kaza Midyat otogar girişinde meydana geldi. Kaza 01 UG 807 plakalı şoförü öğrenilemeyen otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü geçip karşı yönden gelen 34 ZP 5619 E.Ö., idaresindeki araca çarparak geçekleşti.
Kazazedeler: A.T., E.Ö., D.İ., A.A., M.Ş.A., E.Ö., kazada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandılar.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
YORUMLAR