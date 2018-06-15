Midyat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-İdil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametine doğru hareket halinde olan K.T. idaresinde 34 EU 2126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, K.T., Ş.T., A.T., F.K. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN