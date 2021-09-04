Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi Çimen Büryan Kavşağında iki aracın karıştığı çift taraflı trafik kazası meydana geldi. Olayı görenlerin haber etmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan 4 yaralı 112 acil servis ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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