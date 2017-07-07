Midyat'ta Trafik Kazası, 3 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinden Batman istikametine giden bir otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Z.K. idaresindeki 34 UH 8272 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıktı. Takla atan otomobil içerisinde bulunan sürücü Z.K ile İ.H.K ve Ü.T. yaralandı. Batman yolu 5. kilometrede meydana gelen kaza yerine 112 acil ambulans ekipleri çağırılırken, ilk müdahalenin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - MARDİN