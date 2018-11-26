Midyat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Kaya'nın kullandığı plakasız motosiklet, Bağlar Mahallesi Mardin Çevre Bulvarı'nda Hüseyin Aslan idaresindeki 47 LB 824 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüyle beraberindeki 14 yaşındaki Hasan Kaya, yola savrularak yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.